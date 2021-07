Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Hochwasseropfer bestohlen

Trier (ots)

Während die Wohnungseigentümerin wegen des Hochwassers am 15. Juli ihre Wohnung in der Niederstraße verlassen musste, haben Unbekannte Geld aus der Wohnung gestohlen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei drangen der oder die Täter zwischen Donnerstag, 15. Juli, 6 Uhr und Freitag, 11 Uhr durch ein Küchenfenster in die Wohnung ein und entwendeten Bargeld und persönliche Gegenstände. Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell