Lüdenscheid (ots)

Einbrecher in Firmengebäude

Am 17.02.2022, gegen 00:10 Uhr, drangen ein oder mehrere Täter in ein leerstehendes Firmengebäude an der Wiesenstraße ein. Über ein rückwärtig gelegenes Kellerfenster gelangten sie in die Innenräume. Hier lösten sie einige Kupferkabel aus der Wandverkleidung. Die Täter wurden bei der Tatausführung jedoch durch den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gestört. Sie flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei und nahmen ihre Beute mit.

Aggressiver Verkehrsteilnehmer

Am 15.02.2022, gegen 19:31 Uhr, wurde eine 39-jährige Lüdenscheiderin vom Fahrer eines Ford Fiesta beleidigt und bedroht. Die Frau war mit ihrem Pkw im Bereich der Straße Im Olpendahl unterwegs. Hier musste sie wegen eines Gegenstandes auf der Fahrbahn abrupt abbremsen. Der Fahrer des Ford überholte sie und blieb vor ihrem Fahrzeug stehen. Er stieg aus, ging auf die Frau zu, beleidigte und bedrohte sie. Dabei schlug er gegen die Scheibe der Fahrertür. Der Mann setzte sich dann wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon.

Er konnte wie folgt beschreiben werden:

1,80 groß, kräftige Statur, unterwegs mit einem silbernen Ford Fiesta mit schwarzer Schürze, HA-Zulassung

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.(becks)

