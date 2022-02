Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Wohnmobil/ Opel zerkratzt

Hemer (ots)

Bereits im Tatzeitraum vom 12.02.2022 bis 16.02.2022 entwendete in unbekannter Täter diverse Gegenstände aus einem Wohnmobil. Das Fahrzeug der Marke Mercedes war in der Hans-Meyer-Straße geparkt. Der Täter beschädigte eine Seitenscheibe, gelangte in den Fahrzeuginnenraum und durchsuchte diverse Schränke. Anschließend entfernte er sich unbemerkt.

Im Tatzeitraum vom 14.02.2022 bis 15.02.2022 wurde in der Straße Im Hölken ein Pkw Opel Corsa von einem unbekannten Täter beschädigt. Der Täter zerkratzte die Beifahrerseite und flüchtete unbemerkt.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Hemer unter 02372-9099-0.(becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell