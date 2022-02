Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raub in der Fußgängerzone

Iserlohn (ots)

Am 16.02.2022, gegen 17:16 Uhr, betrat ein unbekannter Täter ein Geschäft am Alten Rathausplatz. Er kaufte eine Kleinigkeit ein. Als die Kassiererin jedoch die Kassenschublade öffnete, bedrohte er die 31-Jährige mit einer Schusswaffe. Er forderte Bargeld und flüchtete anschließend mit der Beute fußläufig in Richtung Kurt-Schumacher-Ring. Hier stieg er in einen beigefarbenen Pkw, vermutlich mit MK-Zulassung, und fuhr davon. Im Fahrzeug saß eine weitere männliche Person.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, 1,70m groß, normale Statur, braune Augen, 3 Tage-Bart, trug eine schwarze Jacke und schwarze Mütze

Die Kassiererin blieb bei dem Vorfall unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Hinweise bitte an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0.(becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell