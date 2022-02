Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bezugsmeldung > Raub auf Tankstelle vom 11.02.2022, 10:23 Uhr Räuber bereits in Untersuchungshaft

Hemer (ots)

Am 10.02.2022 hatte ein bisher unbekannter Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Tankstelle an der Märkischen Straße ausgeraubt. Durch Hinweise von Zeugen und eine intensive Ermittlungsarbeit konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Es handelt sich um einen 24-jährigen Hemeraner, der bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Bei der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Den Hemeraner hat die Polizei dann bei der Durchsuchung angetroffen und zunächst vorläufig festgenommen. Beweismittel wurden ebenfalls sichergestellt. Der Beschuldigte befindet sich nach einer richterlichen Vorführung bereits in Untersuchungshaft.

Ein Zusammenhang mit den Raubdelikten zum Nachteil der Tankstellen in Iserlohn und Menden besteht aktuell nicht. Die Ermittlungen in diesen Fällen dauern noch an.

