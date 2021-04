Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Seniorin um mehrere tausend Euro betrogen ++ Einbruch in Imbiss scheitert ++ Pkw aufgebrochen ++

Lüneburg

Adendorf - Geldbörse gestohlen - Täter räumen Konto leer

Einer 72-Jährigen wurde am Donnerstagmorgen, 29.04.21, die Geldbörse aus der Jacke gestohlen, während sie sich zwischen 09.45 und 10.15 Uhr im einem Einkaufsmarkt in der Artlenburger Landstraße aufhielt. Bereits kurz danach hoben die Täter an einem Geldautomaten mehrere tausend Euro vom Konto der 72-Jährigen ab. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 854010, entgegen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei noch einmal: Bewahren Sie niemals die Geheimzahl ihrer Bank- oder Kreditkarten zusammen mit den Karten auf. Die PIN hat in der Geldbörse nichts verloren! Taschendiebe kennen sämtliche "Verstecke", die eine Geldbörse bietet und schauen gründlich nach. Sollte Ihre Bankkarte abhandengekommen sein, lassen Sie diese umgehend über den Sperr-Notruf 116 116 sperren und melden Sie den Verlust Ihrer Bank.

Lüneburg - Mercedes verschwunden

Am 29.04.21, zwischen 15.00 und 22.00 Uhr, wurde in der Lauensteinstraße ein grauer Mercedes C 180 gestohlen, der am Straßenrand abgestellt war. Zur Tatzeit befand sich das Kennzeichen LG - BS 1596 an dem Pkw. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Reppenstedt - Pkw aufgebrochen

Am 29.04.21, zwischen 01.30 und 11.50 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Audi auf, der in einer Auffahrt vor einer Garage in der Kantstraße abgestellt war. Aus dem Audi bauten die Täter das Lenkrad nebst Airbag und weitere Fahrzeugteile aus und stahlen zudem einen Subwoofer. Weiterhin bockten die Täter den Pkw auf und bauten alle vier Räder ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg - Falsche Polizeibeamte ohne Erfolg

Ein 77 Jahre alter Lüneburger wurde am Donnerstagvormittag, 29.04.21, von einem unbekannten angerufen und nach Geld gefragt. Kurz nachdem der Senior aufgelegt hatte, rief ein ebenfalls Unbekannter an, behauptete vom Bundeskriminalamt zu sein und fragte nach dem vorherigen Anruf. Der Lüneburger ließ sich gar nicht erst auf ein Gespräch mit dem angeblichen BKA-Beamten ein, legte ebenfalls auf und erstatte Anzeige. Möglicherweise die gleichen Täter betrogen später eine Seniorin aus Altenmedingen im Landkreis Uelzen (siehe unten).

Kirchgellersen - Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin

Zwischen dem Audi eines 54-Jährigen und einer 24 Jahre alten Fahrradfahrerin kam es am 29.04.21, gegen 19.15 Uhr, zu einem Zusammenstoß, in Folge dessen die 24-Jährige leicht verletzt wurde. Der Audi-Fahrer hatte von dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Lüneburger Straße einbiegen wollen. Zeitgleich hatte die Fahrradfahrerin den parallel zur Lüneburger Landstraße verlaufenden Radweg auf der linken Seite befahren. In Folge des Zusammenstoßes stürzte sie über die Motorhaube des Pkw. Ein Rettungswagen brachte die 24-Jährige ins Klinikum. An Pkw und Fahrrad entstanden Sachschäden von ca. 1.000 Euro.

Hohnstorf/ Elbe - zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am 29.04.21, gegen 09.05 Uhr, befuhr eine 26-Jährige mit einem VW Eos die B 209 aus Lauenburg kommend in Richtung Hohnstorf und wollte nach links auf die L 219 einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Bulli eines 39-Jährige, der die B 209 von Hohnstorf kommend in Richtung Lauenburg befuhr. Sowohl die 26-Jährige als auch der 39-Jährige wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von ca. 16.000 Euro.

Lüneburg - Holzhäuschen auf Spielplatz angezündet

In der Nacht zum 28.04.21 zündete ein unbekannter Täter ein Holzhäuschen an, welches auf einem Kinderspielplatz im Sternkamp aufgestellt ist. Die eingesetzten Polizeibeamten versuchten den Brand mit eigenen Mitteln löschen, letztendlich musste jedoch die Feuerwehr anrücken. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Hohnstorf/ Elbe - nach Unfall geflüchtet

Am 29.04.21, gegen 13.30 Uhr, befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Opel die B 209 und wollte nach links in den Adolf-Lüchau-Weg einbiegen. Aus dem Adolf-Lüchau-Weg kam der Opel-Fahrerin ein Unbekannter mit einem orange-roten Mercedes entgegen. Der Mercedes-Fahrer bog nach rechts in auf die B 209 ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkw. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Bullendorf fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Einbruch in Imbiss scheitert

Einen Sachschaden von gut 100 Euro verursachten Unbekannte im Zeitraum vom 28. Auf den 29.04.21 an einem Imbiss, Werder. Die Täter hatten versucht eine verschlossene Eingangstür gewaltsam aufzubrechen, scheiterten jedoch. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Bienenbüttel - berauscht unterwegs

Einen 24 Jahre alten Fahrer eines Pkw Daimler stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 29.04.21 in der Straße Sandberg. Dabei stellten die Beamten bei dem jungen Mann aus der Region gegen 17:50 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ihn erwartet ein entsprechendes Verfahren.

Altenmedingen - Seniorin um mehrere tausend Euro betrogen

Eine Seniorin wurde am Donnerstagnachmittag, 29.04.21, gegen 18.00 Uhr, von Betrügern um mehrere tausend Euro gebracht. Zunächst hatte ein unbekannter Täter angerufen und sich als Angehöriger ausgegeben. Kurz darauf wurde die Seniorin von angeblichen Beamten des Landeskriminalamtes kontaktiert, die sie davon überzeugen konnten mehr als 25.000 Euro an einen Unbekannten auszuhändigen, von dem sie annahm, dass es ein Ermittler sei. Das Geld sollte die Seniorin später zurückerhalten, was jedoch nicht geschah. Im Zusammenhang mit der Tat sucht die Polizei nach einem auffällig kleinen Täter, unter 160 m Größe. Der Täter war kräftig gebaut, trug einen dunklen, ¾ langen Mantel, dazu einen Hut und eine FFP2-Maske. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930-215, entgegen.

Uelzen - Kollision zwischen Kleinkraftradfahrerin und Pkw - "Blinker gesetzt?"

Zu einer Kollision eines Kleinkraftrads und einem Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 29.04.21 in der Bahnhofstraße - Ecke Gartenstraße. Eine 38 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW wollte gegen 17:00 Uhr von der Bahnhofstraße nach rechts in die Gartenstraße abbiegen und musste dabei verkehrsbedingt halten. Dieses bemerkte eine folgende 17 Jahre alte Yamaha-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Die Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro. Ob die VW-Fahrerin möglicherweise den Blinker nicht gesetzt hatte, muss noch geklärt werden ...

Uelzen - Fensterscheibe von Restaurant eingeworfen

Mit einem Stein warfen Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 27. und 29.04.21 eine Fensterscheibe eines Restaurants in der Mühlenstraße ein. Ein Einbruchversuch scheiterte. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Geldbörse gestohlen

Im Verlauf der Mittagsstunden des 28.04.21 stahlen Unbekannte vermutlich in der Röbbeler Straße die Geldbörse eines 72-Jährigen aus der offenen Außentasche einer Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

