Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Unbekannter entblößt sich in Fahrradhütte

Itterbeck (ots)

Gestern Mittag hat ein bislang unbekannter Mann in einer Fahrradhütte an der Straße An der Voskuhle an seinem Glied manipuliert. Eine 28-jährige Fahrradfahrerin, die gegen 13.10 Uhr an der Hütte vorbeifuhr, wurde auf den Mann aufmerksam und alarmierte die Polizei. Er war etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, von schlanker Statur und war dunkel bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

