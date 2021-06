Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Samstag ist es am Spillmannsweg in Papenburg gegen 13 Uhr zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen unbekannten Mann gekommen. Der Mann entblößte sich auf einem dortigen Parkplatz während eine Frau an ihm vorbeiging. Die unbekannte Person soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Er hat dunkle Haare und trug ein graues Shirt, eine helle Jeans sowie eine Sonnenbrille. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

