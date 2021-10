Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sutthausen - Einbruch in Wohnhaus

Osnabrück (ots)

In der Zeit von 17.00 Uhr bis 19.55 Uhr am Montagabend, machten sich unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus im Ritterspornweg zu schaffen. In Abwesenheit der Bewohner, hebelten die Täter ein Küchenfenster auf und durchwühlten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Da die Eindringlinge jedoch bei Tatausführung gestört wurden, ließen sie von ihrem Handeln ab und flüchteten über den rückwärtigen Bereich des Hauses. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch unbekannt. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

