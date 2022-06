Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: 21-jähriger Mann in Murr gestoßen

Backnang: (ots)

Ein 21-Jähriger lief am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in der Annonaystraße an der Murrpromenade, als er plötzlich von einem unbekannten Mann angegangen und in den angrenzenden Fluss gestoßen wurde. Der Angreifer ging hinterher, schlug auf sein 21-jähriges Opfer ein und drückte es auch unter Wasser. Passanten riefen die Polizei, woraufhin der Tatverdächtige auf die andere Uferseite schwamm und flüchtete. Von ihm liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er war ca. 30 Jahre alt und hatte eine kräftige Statur. Bekleidet war er mit einem blauen Shirt und schwarzer kurzen Hose. Wer die Tat beobachtete oder Hinweise zur Fluchtrichtung des unbekannten Tatverdächtigen geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell