Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Einbruch - Smartphone gestohlen - 30-Jähriger musste in Polizeigewahrsam genommen werden - Auseinandersetzung in der LEA - Sonstiges

Aalen (ots)

Hüttlingen: Fahrzeug übersehen

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag entstand. Gegen 10.30 Uhr fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Ford, von einem Parkplatz kommend, auf die Kocherstraße ein, wobei er den Mercedes Benz eines 36-Jährigen übersah und diesen streifte.

Aalen: 30-Jähriger musste in Polizeigewahrsam genommen werden

Am Dienstagabend gegen 21.40 Uhr kam es in einem Zug zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 30 Jahre alten Fahrgast und einem Zugbegleiter, nachdem der 30-Jährige sich wohl weigerte, die vorgeschriebene Mund-Nasen-Maske zu tragen. Im weiteren Verlauf schlug der renitente Fahrgast den 24-jährigen Bahnbediensteten, welcher daraufhin in das Schaffnerhaus des Zuges flüchtete und die Polizei verständigte. Am Aalener Bahnhof griffen Beamte des Polizeireviers den 30-Jährigen auf. Sowohl er, als auch sein Begleiter waren deutlich angetrunken. Der Mann wurde entsprechend belehrt; gleichzeitig wurde ihm der Gewahrsam angedroht, sollte es zu weiteren Zwischenfällen kommen. Tatsächlich ging kurz nach 22 Uhr ein erneuter Anruf ein. Der 30-Jährige hatte im Bahnhof vom Reinigungspersonal einen Industriestaubsauger entwendet und diesen vor einen einfahrenden Zug auf die Gleise geworfen. Einem Zeugen gelang es, den Staubsauger noch von den Gleisen zu holen, ehe der Zug die Stelle erreichte. Da auch weiterhin mit Störungen seitens des 30-Jährigen zu rechnen war, wurde er in Gewahrsam genommen. Die polizeiliche Maßnahme quittierte er mit Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten. Gegen den Mann werden nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und gefährlichen Eingriff in den Schienenverkehr vorgelegt.

Westhausen: Vorfahrt missachtet - 10.000 Euro Sachschaden

Ein 69-Jähriger verursachte am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro entstand. Mit seinem Chevrolet bog er zur Unfallzeit von der B 29 auf die Kreisstraße 3318 ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Lippach kommenden Fiat. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge blieben sowohl der Unfallverursacher, als auch der 43 Jahre alte Fiat-Fahrer unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Abtsgmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Dienstagabend einen Sachschaden von rund 2500 Euro, als er einen in der Kolpingstraße abgestellten Ford streifte. Die Beschädigungen an dem Fahrzeug wurden gegen 18.15 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/96660.

Aalen: Smartphone gestohlen

Eine 25-Jährige wurde am Dienstagnachmittag in der Beinstraße das Opfer eines Diebstahls. Gegen 15.30 Uhr wurde sie auf Höhe eines Restaurants von einem früheren Bekannten angesprochen. Ein Gespräch mit ihm blockte die Frau ab und ging weiter. Nur wenige Minuten später bemerkte sie, dass ihr iPhone, welches sie in ihrer Jackentasche verstaut hatte, samt 200 Euro Bargeld, welches sie in der Handyhülle verwahrte, fehlten. Ein Freund, der in dieser Zeit die Handynummer der 25-Jährigen wählte, erreichte einen Mann, der angab, das Handy gefunden zu haben. Entsprechende Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Aalen aufgenommen.

Aalen: 45-Jähriger in Gewahrsam genommen

Bis 9 Uhr am heutigen Mittwoch musste ein 45-Jähriger in Polizeigewahrsam bleiben, nachdem er am Dienstagnachmittag in der Innenstadt Passanten angepöbelt und angeschrien hatte. Der deutlich betrunkene Mann wehrte sich heftig gegen das Einsteigen in ein Dienstfahrzeug und leistete derart Widerstand, dass eine zweite Streifenwagenbesatzung zum Gmünder Torplatz anrücken musste. Nachdem ein Arzt die Haftfähigkeit des 45-Jährigen bestätigte, musste er wieder einmal die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

Aalen: Parkrempler

Beim Einparken ihres VW Polo beschädigte eine 82-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr einen am Friedhof Unterrombach geparkten Ford Galaxy, wobei ein Gesamtschaden von rund 1800 Euro entstand.

Aalen-Wasseralfingen: Fahrzeug übersehen

Zwei beschädigte Fahrzeuge waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr ereignete. Mit ihrem Audi fuhr eine 78-Jährige in den Kreisverkehr in der Wilhelmstraße ein, wobei sie den bereits im Kreisel fahrenden Citroen eines 79-Jährigen streifte.

Essingen: Brennender Komposthaufen

Auf dem Areal der Entsorgungsanlage Ellert geriet am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr ein Komposthaufen in Brand. Das Feuer konnte von der Werksfeuerwehr gelöscht werden, ohne dass ein Schaden entstand.

Ellwangen: Auseinandersetzung in der LEA

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten am Mittwochmorgen gegen 00.20 Uhr in die Landeserstaufnahmestelle nach Ellwangen aus, nachdem von dort eine tätliche Auseinandersetzung gemeldet worden war. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 27-Jähriger im Verlauf eines Streits eine Glasflasche nach seinem Kontrahenten warf. Diese verfehlte den ebenfalls 27-Jährigen und traf einen unbeteiligten Mann, der hierbei eine Schnittverletzung erlitt. Der 27-Jährige, der auch eine Türe und mehrere Einrichtungsgegenstände beschädigt hatte, zeigte sich weiterhin sehr aggressiv, weshalb er in Polizeigewahrsam genommen wurde.

Heubach: Zu weit ausgeholt

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 24 Jahre alter Lkw-Fahrer am Dienstagabend verursachte. Gegen 20.15 Uhr bog er mit seinem Sattelzug von der Bucher Hauptstraße nach rechts in die Remsstraße ein. Da er zu weit ausholte, streifte er mit seinem Fahrzeug den an der Einmündung stehenden BMW eines 29-Jährigen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Zwischen Montagnachmittag 16 Uhr und Dienstagmorgen 10 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu den Lagerräumen und einem Verkaufsstand eines Sportvereins in der Straße "Löhle". Die Diebe zogen sämtliche Gegenstände heraus und verteilten diese auf dem Gelände. Aus dem Verkaufsstand entwendeten sie zwei Kisten Bier und einen Laubbläser. Einen 10-Liter-Benzinkanister entleerten die Unbekannten und schlugen an einem Radlader die Außenspiegel ab. Insgesamt verursachten sie einen Sachschaden von rund 1100 Euro; der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 340 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Spraitbach: Versuchter Einbruch

Unbekannte versuchten zwischen Sonntagvormittag 11.30 Uhr und Dienstagmorgen 5.30 Uhr, in eine Bäckerei in der Mutlanger Straße einzudringen, was ihnen jedoch nicht gelang. Über den, bei dem versuchten Einbruch entstandenen, Sachschaden liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Mögglingen: Gegen Rolltor gefahren

Mit seinem Sattelzug beschädigte ein 26-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr das Rolltor einer Firma in der Ziegelfeldstraße, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

