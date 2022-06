Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch & Scheibe beschädigt

Aalen (ots)

Weinstadt-Großheppach: Versuchter Einbruch

Bisher unbekannte Diebe versuchten zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag in ein Vereinsheim in der Brückenstraße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten glücklicherweise nicht ins Innere des Gebäudes, hinterließen aber Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Scheibe beschädigt

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde ein Fenster an einem Einfamilienhaus in der Straße Am Sonnenhang durch einen Steinwurf beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt telefonisch unter der Nummer 07151 65061 entgegen.

