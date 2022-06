POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle von Baustellen

Aalen (ots) - Kirchberg an der Jagst: In Wohnhaus eingebrochen Am Montag zwischen 10 Uhr und 15 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem Wohnhaus in der Schlözerstraße. Dort durchsuchte er das Gebäude und entwendete Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 ...

