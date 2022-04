Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Brand einer Laube

eines Baucontainers in einem Waldstück

Wesel (ots)

Am Mittwoch, den 20.04.2022, gegen 14.00 Uhr, kam es an der Uedemer Straße, zwischen Marienbaumer Straße und der Reichswaldstraße in einem Waldstück zu einem Brand einer Laube, sowie eines Baucontainers. Für die Dauer der Löscharbeiten der Feuerwehr musste der betroffene Bereich der Uedemer Straße bis gegen 16.20 Uhr gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehnis oder verdächtigen Personen in dem Bereich des Brandortes machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Xanten (02801-71420) zu melden.

