Moers (ots) - Am Mittwoch gegen 07.30 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter des Friedhofs in Meerbeck an der Lindenstraße die Polizei. Er hatte festgestellt, dass offenbar in der Nacht zuvor, Unbekannte in eine Lagerhalle und in eine Garage eingebrochen waren. Der Angestellte hatte beides gegen 16.00 Uhr am Dienstag verschlossen. Aus der Garage stahlen die Täter mehrere Metallvasen. Was sie aus dem Lagerraum mitnahmen, steht ...

