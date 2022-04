Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Senior Geldbörse geraubt

Porta Westfalica (ots)

In seinem Auto sitzend, wurde am Dienstagmorgen in Barkhausen ein Senior das Opfer eines Raubüberfalls. Hierbei gelang es dem Täter eine Geldbörse zu erbeuten.

Der Mann aus Porta Westfalica hatte gegen kurz vor acht Uhr ein Geschäftshaus in der Portastraße 73 aufgesucht. Anschließend ging er wieder zu seinem auf dem Parkplatz vor der Volksbankfiliale abgestellten Wagen und setzte sich auf den Fahrersitz. Diesem Moment nutzte ein bisher unbekannter Mann aus, öffnete die Beifahrertür und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld vom 85-Jährigen. Im Rahmen eines Gerangels gelang es dem Räuber, aus der in Wagen verstauten Einkaufstasche ein Portemonnaie zu entnehmen. Hiernach flüchtete der Täter mit einem Fahrrad auf der Straße "Im Römerlager" in Richtung "Alte Poststraße".

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich der Portastraße sowie im Nahbereich und zum Täter nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell