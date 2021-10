Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unterjettingen: Vorfahrtsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, kurz nach 10 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines VW Crafters die Hohenrainstraße in Unterjettingen. An der Kreuzung zur Schulstraße übersah er den von rechts kommenden Seat Cupra eines 30-Jährigen, woraufhin beide Fahrzeuge im Frontbereich zusammenstießen. Beide Fahrer blieben unverletzt, die Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf schätzungsweise 16.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell