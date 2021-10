Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Einbruch

Ludwigsburg (ots)

Im Verlauf des Samstags kam es in der Jägerstraße in Löchgau zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Über die von dem unbekannten Täter aufgehebelte Kellertüre der Einliegerwohnung gelangte er in die Räume des freistehenden Hauses, durchwühlte sämtliche Zimmer und verließ das Haus über die Terrassentür. Aus der vom Täter ebenfalls betretenen Garage entwendete er zwei Mountainbikes im Wert von etwa 1.200 EUR. Über weiteres Diebesgut ist bislang nichts bekannt.

