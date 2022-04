Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Frau wird auf Friedhof überfallen

Minden (ots)

Während ihres Besuches auf dem Südfriedhof wurde am Samstagnachmittag eine Mindenerin das Opfer eines Raubüberfalls. Der bisher Unbekannte erbeutete hierbei das Portemonnaie der Frau.

Den bisherigen Erkenntnissen nach war die 65-Jährige gegen kurz nach 15 Uhr mit Pflegearbeiten an einem Grab des Friedhofs am Schwabenring beschäftigt. Hierbei bemerkte sie zunächst beiläufig einen Fahrradfahrer, der auf dem Areal umherfuhr. Kurze Zeit später stellte der Mann unvermittelt das Rad in der Nähe der Grabstelle ab und versperrte der 65-Jährigen einen möglichen Fluchtweg. Unter Vorhalt eines Messers bedrohte er die Frau und verlangte deren Geldbörse. Im Laufe der Tatausübung schubste der cirka 18 Jahre geschätzte Mann sein Opfer, worauf sie stürzte. Diesen Moment nutzte er aus, entriss die Handtasche und entnahm das Portemonnaie. Anschließend flüchtete er unerkannt. Die Mindenerin blieb unverletzt. Eine Nahbereichsfahndung brachte keinen Erfolg.

Beschrieben wird der Täter mit schwarzen lockigen Haaren als schlank bei einer Größe von rund 180 Zentimetern. Er sprach akzentfrei Deutsch und war bekleidet mit einer dunkelblauen Steppjacke mit Kapuze und trug zudem einen olivfarbenen Schal. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen am Samstag auf dem Friedhof sowie im Nahbereich und zum Täter nehmen die Ermittler unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

