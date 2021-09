Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck

Duisburg (ots)

Am Dienstagvormittag (7. September, 10:15 Uhr) hat ein falscher Wasserwerker an der Wohnungstür einer Seniorin auf der Manteuffelstraße geklingelt und vorgespielt, die Leitungen überprüfen zu müssen. Gemeinsam gingen sie in ihr Badezimmer und schlossen die Tür. In der Zwischenzeit muss ein Komplize in die Wohnung gekommen sein und ein Schmuckkästchen gestohlen haben. Die 84-Jährige beschrieb den falschen Mitarbeiter der Wasserwerke als etwa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er soll eine dunkelblaue Jacke mit roter Schrift getragen haben. Hinweise für das Kriminalkommissariat 32 nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

