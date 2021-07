Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung zum Einsatzgeschehen: Versammlungen zum Thema Tierindustrie/Agrarwende

Cloppenburg/Vechta (ots)

Seit gestern, 12. Juli 2021, 10.00 Uhr findet bis zum 17. Juli 2021 am Hartensbergsee, Dohlenstiege, in Goldenstedt die Dauerversammlung "Camp zur Agrarwende 2021" statt. Bislang sind ca. 180 Teilnehmer im Camp eingetroffen. Aus dem Camp heraus sind seit der letzten Pressemitteilung keine relevanten polizeilichen Vorkommnisse bekannt geworden.

Für den heutigen Tag, um 12.00 Uhr, wurde in Goldenstedt eine Dauerveranstaltung bis zum 17. Juli 2021 in Form einer Mahnwache am Bahnhof angemeldet. Diese hat wie geplant um 12.00 Uhr begonnen. Die Versammlungsteilnehmer*innen möchten auf den aktuellen Haushaltsbeschluss des Landes Niedersachsen aufmerksam machen unter dem Motto: "Mehr Geld für den ÖPNV, weniger Geld für die Tierindustrie!". Die Polizei ist vor Ort und begleitet die Versammlung. Zur Zeit befinden sich dort 5 Personen mit Transparenten. Die Mahnwache verläuft bislang friedlich und störungsfrei.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta begleitet den Einsatz auch in den Sozialen Medien auf Twitter unter @polizei_clp_vec und Instagram unter polizei.cloppenburg.vechta.

Die Bürger*innen haben aktuell die Möglichkeit auf Instagram dem Gesamteinsatzleiter, Polizeidirektor Walter Sieveke, in der Story Fragen zum Einsatz rund um das Versammlungsgeschehen zu stellen.

