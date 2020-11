Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel

BetzdorfBetzdorf (ots)

Am 06.11.2020, gegen 15:15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer den mittleren von drei Fahrstreifen im Bereich der Friedrichstraße in Betzdorf, um seine Fahrt in Richtung Alsdorf fortzuführen. Ein 26-jähriger Lkw-Fahrer kollidierte dann beim Fahrstreifenwechsel nach rechts mit dem Pkw. Dieser wurde bei der Kollision an der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt; Sachschaden ca. 14.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de





