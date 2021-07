Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Unter Bezugnahme auf unsere Pressemeldung von gestern in Sachen Enkeltrick per WhatsApp (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4965935):

Damme - versuchter Enkeltrick via WhatsApp

Am Mittwoch, den 07. Juli 2021, gegen 14.35 Uhr, nahm ein bislang unbekannter Täter über die Kommunikationsplattform WhatsApp Kontakt zu einer 47-Jährigen aus Damme auf und gab sich als deren Kind aus. Er gab an, dass sein Mobiltelefon kaputtgegangen sei und bat die 47-Jährige darum, in seinem Namen umgehend einen vierstelligen Betrag zu überweisen, da er durch den Handywechsel keinen Zugriff mehr auf die dafür erforderlichen Apps habe. Die 47-Jährige kam dieser Aufforderung nicht nach, sodass kein Schaden entstand. Sie erstattete Strafanzeige wegen versuchten Betruges.

