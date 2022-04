POL-MI: 15-Jährige von Auto angefahren

Bad Oeynhausen (ots) - In Folge mutmaßlicher Trunkenheitsfahrten ist am Wochenende bei zwei Verkehrsunfällen Blechschaden entstanden. Am Sonntagmittag rückte eine Fahrerin (56) aus Bad Oeynhausen ins Visier der Beamten. Die hatte den Erkenntnissen zufolge ihren Opel gegen 12.45 Uhr von der Straße "Rehmer Eck" kommend auf der Mindener Straße gesteuert, als es in ...

mehr