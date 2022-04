POL-MI: Zwei alkoholisierte E-Scooter-Lenker unterwegs

Lübbecke (ots) - Am Samstagabend hat ein bisher unbekannter Mann den NP-Discount-Markt in der Bohlenstraße überfallen. Unter Vorhalt einer Pistole konnte der Täter Bargeld erbeuten und unerkannt entkommen. Den Erkenntnissen zufolge betrat der Unbekannte kurz vor Geschäftsschluss den Verkaufsraum des Marktes und stellte sich gegen 20.54 Uhr mit Backwaren in eine Kundenschlange an das Kassenband. Als der Mann ...

mehr