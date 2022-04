Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: NP-Markt in der Bohlenstraße überfallen

Lübbecke (ots)

Am Samstagabend hat ein bisher unbekannter Mann den NP-Discount-Markt in der Bohlenstraße überfallen. Unter Vorhalt einer Pistole konnte der Täter Bargeld erbeuten und unerkannt entkommen.

Den Erkenntnissen zufolge betrat der Unbekannte kurz vor Geschäftsschluss den Verkaufsraum des Marktes und stellte sich gegen 20.54 Uhr mit Backwaren in eine Kundenschlange an das Kassenband. Als der Mann schließlich an der Reihe war, zeigte er der Kassiererin eine in seinem Hosenbund steckende Schusswaffe und forderte die Frau zur Herausgabe von Bargeld auf. Nachdem die Angestellte dieser Aufforderung nachkam, entfernte sich der Täter, der als etwa 180 cm groß und von normaler Statur beschrieben wird, in Richtung der Bohlenstraße.

Der ohne Akzent deutsch sprechende Räuber war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose mit linksseitigem Logo, schwarzen Nike-Schuhen mit weiß-schwarzer Sohle, dunklen Handschuhen sowie einer schwarzen Stoffmütze bekleidet. Zudem war sein Gesicht durch einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz verborgen. Dem Anschein nach dürfte der Unbekannte Bartträger sein.

Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis. Wie der Räuber seine Flucht fortsetzte, ist unklar - hierzu liegen den Beamten gegenwärtig keine Erkenntnisse vor. Daher suchen die Ermittler Zeugen, denen der Mann vor oder nach dem Überfall im Umfeld des Marktes aufgefallen ist.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 88660 an die Polizei in Minden.

