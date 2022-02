Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Unbekannter Rollerfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Gartenstadt (ots)

Der Fahrer eines Peugeot Kleinkraftrades verursachte am Mittwochabend, gegen 22 Uhr, auf der Waldpforte, kurz vor der Kreuzung Waldstraße, einen Verkehrsunfall mit einem E-Klasse Mercedes und flüchtete anschließend vom Unfallort

Der Rollerfahrer befuhr den Alsenweg bis zur Waldpforte. Dort wechselte er von der Straße auf den Gehweg und bog nach rechts, in Richtung Waldstraße, in die Waldpforte ab. Auf Höhe der Hausnummer 11 verließ der Unbekannte den Gehweg wieder. Er fuhr augenscheinlich unachtsam zurück auf die Straße und stieß dort auf der rechten Fahrbahn mit dem Mercedes zusammen. Der Mercedes-Fahrer hielt sein Fahrzeug an und wollte dem Rollerfahrer, der zu Boden gefallen war, zur Hilfe kommen. Dieser rannte aber in Richtung Alsenweg davon. Der Mercedes wurde an der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Unfallverursacher aufgenommen, der ca. 15-17 Jahre alt und ca. 175 cm groß war. Er trug dunkle Bekleidung und eine Umhängetasche. Das Peugeot-Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Unfallhergang und insbesondere zu dem unbekannten Rollerfahrer geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Telefon 0621/77769-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell