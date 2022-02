Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Eberbach (ots)

Am Mittwochmittag kam es gegen 15:30 Uhr in der Wilhelm-Blos-Straße auf Höhe des Parkplatzes "Gleisdreieck" infolge von Unachtsamkeit zu einem Auffahrunfall zweier Pkws. Ein 48-Jähriger Mercedes-Sprinter Fahrer hatte dabei zu spät auf das Haltemanöver eines vor ihm fahrenden und nach rechts abbiegenden 53-jährigen VW-Fahrers, der wegen eines querenden Fußgängers anhielt, reagiert. Durch die anschließende Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell