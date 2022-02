Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Dieb entwendet in minutenschnelle Wertgegenstände aus Pkw - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend, gegen 17 Uhr entwendete ein Unbekannter aus einem im Bereich der Bahnhofstraße geparkten und vermutlich unverschlossenen Opel Corsa diverse Wertgegenstände. Das Diebesgut war zuvor durch die Tochter eines Mutter-Tochter-Gespanns auf dem Beifahrersitz ausgeleert worden, bevor diese sich kurzzeitig in eine nahegelegene Schneiderei begaben. Bei ihrer Rückkehr, nach wenigen Minuten, stellten sie sodann fest, dass deren Mobiltelefone sowie die Geldbörse mitsamt Inhalt entwendet wurden. Der Diebstahlschaden wird auf rund 1.200,- EUR geschätzt. An dem Pkw waren keinerlei Aufbruchspuren erkennbar. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg unter der Telefonnummer 06221 /99-1700 in Verbindung zu setzen.

