Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizisten erlösen angefahrene Tiere von Qualen

Schwerin/Rehna (ots)

Zu zwei Unfällen mit Wild kam es am vergangenen Wochenende an der Bahnstrecke Schwerin-Rehna. Zunächst war es am Freitag, den 22.10.2021 ein Treibfahrzeugführer der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (ODEG), der gegen 07:30 Uhr meldete, dass er auf Höhe des Bahnkilometers 23,1 ein Wildschwein angefahren hätte. Dieses soll noch leben und verletzt innerhalb der Gleise liegen. Tags darauf, Samstag den 23.10.2021 gegen 14:30 Uhr war es abermals ein Triebfahrzeugführer der ODEG, der eine Kollision mit einem Tier auf der gleichen Strecke meldete. Hierbei handelte es sich diesmal um einen Waschbären, der nach dem Zusammenprall ebenfalls noch lebte und in den Gleisen lag. Der zuständige Jagdpächter war an beiden Tagen nicht erreichbar. In beiden Fällen erlösten die eingesetzten Bundespolizisten die Tiere mit einem gezielten Schuss aus der Dienstwaffe von ihren Qualen und entfernten diese aus dem Gleisbereich. Vom Zeitpunkt der Zusammenstöße bis zur Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Strecke jeweils für 30 Minuten gesperrt. Hierbei kam es zu insgesamt 20 Minuten Zugverspätungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell