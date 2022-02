Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: SUV-Fahrer verliert Kontrolle und kollidiert mit Leitplanke

Mannheim-Käfertal: (ots)

Am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, kam der Fahrer eines Infiniti auf der B 38, Höhe Völklinger Straße, augenscheinlich nach links von der Fahrbahn ab und schlitterte auf einer Strecke von ca.100 m die Leitplanke entlang. Auf Höhe der Rebenstraße kam das Fahrzeug zum Stehen. Zeugen beobachteten, wie der Fahrer des SUV das Fahrzeug verließ und sich vom Unfallort entfernte. Nicht nur die linke Fahrzeugseite des Infiniti wurde stark beschädigt. Die Radaufhängung links wurde aufgerissen, außerdem lagen mehrere Teile der Achsgeometrie auf dem Boden unterhalb der Leitplanke, die ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, melden sich unter 174-4222.

