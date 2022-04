Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßliche Trunkenheitsfahrten enden mit Blechschäden

Bad Oeynhausen (ots)

In Folge mutmaßlicher Trunkenheitsfahrten ist am Wochenende bei zwei Verkehrsunfällen Blechschaden entstanden.

Am Sonntagmittag rückte eine Fahrerin (56) aus Bad Oeynhausen ins Visier der Beamten. Die hatte den Erkenntnissen zufolge ihren Opel gegen 12.45 Uhr von der Straße "Rehmer Eck" kommend auf der Mindener Straße gesteuert, als es in Höhe der Zufahrt zum Parkplatz des Werre-Parks zum Unfall mit einem vorausfahrenden anderen Opel kam. Dessen Fahrerin (41) hatte an der dortigen Ampelanlage verkehrsbedingt angehalten. Dies tat die 56-Jährige nicht, geriet offenbar zunächst auf die Abbiegespur zum Parkplatz, lenkte wieder nach links und touchierte schließlich das Auto der 41-Jährigen aus Melle. Beide Frauen blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass die 56-Jährige offenbar deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken ihr Auto geführt hatte. Dabei, so die Zeugenangaben, sei sie zuvor in Schlangenlinien gefahren. Nach einem Atemalkoholtest wurde die Bad Oeynhausenerin zu einer Blutprobe auf die Polizeiwache gebracht. Ihr Führerschein wurde einbehalten, eine Anzeige gefertigt.

Bereits am Samstagnachmittag war es gegen 16.15 Uhr zu einer Unfallflucht auf der Werster Heide gekommen. Zeugen hatten beobachtet, als ein BMW in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Betonpflanzkübel fuhr. Anstatt am Unfallort zu bleiben, entfernte sich der Autofahrer jedoch in Richtung der Ringstraße. Dort traf eine Streife Minuten später auf das am Fahrbahnrand stehende nicht mehr fahrbereite Auto und dessen offenbar ebenfalls alkoholisierten mutmaßlichen Fahrer, einen 46-jährigen Mann aus Bad Oeynhausen. Ein Vortest erhärtete auch bei ihm den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Nach Entnahme einer Blutprobe auf der Wache und Sicherstellung seiner Fahrerlaubnis wurde auch gegen den 46-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell