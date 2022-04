FW-DT: Berlebeck - Brennt Holzunterstand

Feuerwehr Detmold

Am frühen Donnerstagabend wurde das hauptamtliche Personal mit dem Alarmstichwort "Feuer 1 - Brand im Freien" in den Ortsteil Berlebeck gerufen. Die Leistelle des Kreises Lippe erhöhte schon während der Anfahrt auf Feuer 2, da das Feuer weiteren Anrufen zufolge bereits auf einen angrenzenden Holzunterstand übergriff. Daraufhin wurde der Löschzug Süd nachalarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand der Unterstand bereits in Vollbrand, ein weiteres Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus konnte durch die eingesetzten Kräfte verhindert werden. Wegen der schlechten Zuwegung und des unwegsamen, kräftezehrenden Geländes wurde ein weiteres Fahrzeug des Löschzuges Mitte nachalamiert, den Grundschutz stellte der Löschzug Mitte ebenfalls. Der Einsatz war nach rund 120 Minuten beendet.

