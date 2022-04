Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Dreiste Diebe stehlen Tablet und Handys am helllichten Tag

Eigentümer waren zu Hause

Hamminkeln (ots)

Besonders dreist waren am Dienstag Unbekannte, die sich, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr, Zutritt zu einem Haus an der Goethestraße in Mehrhoog verschafften. Während die 67-jährige Bewohnerin in der Küche kochte und ihr 65-jähriger Ehemann im Obergeschoss renovierten, betraten die Unbekannten die Wohnung über die geöffnete Terrassentür und entwendeten ein Samsung Smartphone S7 in schwarz, ein Smartphone Samsung Edge in weiß und ein Tablet der Marke Huawai in grau.

Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell