POL-WES: Wesel - Unbekannte stehlen Kupferdach von Gedenkstätte

Wesel (ots) - Am Dienstag gegen 08:30 Uhr kam es an der Straße Am Anger zu einem Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin und einer Radfahrerin. Eine 76-jährige Autofahrerin aus Moers beabsichtigte, vom Parkplatz eines dortigen Discounters nach rechts in Richtung Rheinberger Straße zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 40 Jahre alten Radfahrerin aus ...

