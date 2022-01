Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, Lkrs. RW) Fiat-Roadster landet auf dem Dach

Villingendorf/Herrenzimmern (ots)

Zwischen Villingendorf und Herrenzimmern hat eine Autofahrerin am späten Montagabend die Kontrolle über ihr Auto verloren. Ihr Zweisitzer-Cabrio überschlug sich und blieb letztendlich auf dem Dach im Graben liegen. Zum Glück konnte die junge Frau nach dem Unfall sich selbst befreien und unverletzt das Auto verlassen. Sie wurde dennoch zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Wie es letztendlich zu dem Unfall mit dem Youngtimer-Fiat kam, ist noch unklar. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 8000 Euro aus. Das Auto wurde von einer Fachfirma geborgen und abgeschleppt

