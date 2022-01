Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Post-Sprinter prallt gegen Mercedes-Coupé

Rottweil (ots)

An der Einmündung Khuonstraße in die Lindenstraße ist es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Der 47-jährige Fahrer eines Postfahrzeugs prallte beim Abbiegen gegen das Mercedes-Coupé eines 49-Jährigen, der gerade dabei war, in die Lindenstraße nach rechts einzubiegen. Trotz der relativ geringen Geschwindigkeit, verstauchte sich der Mercedes-Fahrer bei dem Unfall ein Bein. Der Fahrer des Posttransporters blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf über 5000 Euro.

