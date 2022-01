Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, Lkrs. RW) Sprinter schneidet Kurve

Villingendorf (ots)

Ein Fahrer eines Mercedes-Sprinter hat am Montagnachmittag kurz nach 14 Uhr auf der alten B14 zwischen Villingendorf und Talhausen die Kurve geschnitten und dadurch einen entgegenkommenden Opel-Fahrer erheblich in Zugzwang gebracht. Der 73-Jährige am Steuer des SUV musste weit nach rechts bis ins Straßenbankett ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei streifte er einen Leitpfosten, wodurch am Opel ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand. Bei dem Unfallverursacher in dem weißen Transporter soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Unfallflucht aufgenommen. Hinweise zu dem Fahrer oder Fahrzeug, das zu dieser Zeit dort unterwegs war, nimmt die Polizei Rottweil unter Telefon 0741 4770 entgegen.

