Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verfolgungsfahrt

Kusel/Rammelsbach (ots)

Am Montagmorgen, gegen 07:45 Uhr, sollte ein Pkw in der Industriestraße Kusel einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der BMW-Fahrer missachtete allerdings die Anhaltezeichen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die B420 in Richtung Rammelsbach. In der Ortsmitte bog er in die Haschbacher Straße ein und wurde in einer Seitenstraße von der Polizeistreife aus den Augen verloren. Bei der Flucht streifte er mit seinem Außenspiegel einen Mitarbeiter der Müllabfuhr in der Haschbacher Straße am Oberschenkel, während dieser durch einen Sprung zur Seite Schlimmeres verhindern konnte. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der 21-Jährige aus Kusel an seiner Arbeitsstelle angetroffen werden. Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen, da er offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Verkehrsteilnehmer, die in diesem Zusammenhang gefährdet wurden und andere Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Kusel zu wenden. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell