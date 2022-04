Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Unbekannte stehlen Katalysator

Zeuge beobachtete drei Verdächtige und ein Auto mit belgischem Kennzeichen

Voerde (ots)

Am Dienstag parkte ein 52-jähriger Voerder sein Auto morgens auf einem Parkplatz am Bahnhof in Friedrichsfeld am Schmaler Weg. Als er gegen 17.30 Uhr zurückkehrte, fiel ihm eine junge Frau mit weißer Jacke auf, die wild mit dem Armen gestikulierte. Weiterhin beobachte er einen schwarzen VW Golf, der rückwärts neben seinem Auto in der Parklücke stand. Am Steuer des Wagens saß ein Mann, ein weiterer Mann kam hektisch zwischen dem Golf und dem Fahrzeug des Voerdes hergelaufen und warf einen größeren Gegenstand auf die Rücksitzbank des Golfs und stieg ein. Anschließend luden sie auch die junge Frau ein.

Als der Voerder sein Auto starten wollte, hörte er komische Geräusche. Er sah nach und stellte fest, dass der Katalysator fehlte.

Beschreibung:

Frau:

Circa 25 Jahre alt, trug eine weiße Jacke

1. Mann:

trug einen blauen Mund-Nase-Schutz, saß im Fahrzeug

2. Mann:

kurze schwarze Haare, trug einen Schnäuzer

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Golf 4, vermutlich aus dem Jahr 1997 handeln. An dem Fahrzeug waren rote, belgische Kennzeichen angebracht. Die genaue Kombination konnte der Zeuge nicht ablesen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell