POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Auto und Wohnhaus mutwillig beschädigt - Fahruntüchtige Autofahrer - Unfälle

Waiblingen: In Shisha-Bar eingebrochen

Im Zeitraum zwischen dem 26. April und Pfingstmontag brachen bisher unbekannte Diebe in eine derzeit geschlossene Shisha-Bar in der Straße Alter Postplatz ein und versuchten, zwei Zigarettenautomaten aufzubrechen. Bei einem Automaten misslang der Aufbruchsversuch, der andere konnte von den Einbrechern geöffnet werden. Beide Automaten wurden beschädigt, die Höhe des Diebesgutes ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim: Außenspiegel beschädigt

In der Nacht auf Sonntag wurde der linke Außenspiegel eines in der Seitenstraße geparkten Ford abgetreten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zudem wurde ein in der Nähe aufgestelltes mobiles Toilettenhäuschen umgeworfen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag, 17:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen Mazda, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schorndorfer Straße abgestellt war. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Mit zwei Promille am Steuer

Eine 31 Jahre alte Frau befuhr am Pfingstmontag gegen 13:30 Uhr mit ihrem VW die Winnender Straße. Aufgrund ihres auffälligen Fahrverhaltens wurde sie einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Dame deutlich alkoholisiert war - ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Frau musste eine Blutprobe abgeben und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Schorndorf: Vandalismus

Am Montag zwischen Mitternacht und 11:15 Uhr trat ein bisher unbekannter Täter gegen die gläserne Hauseingangstüre eines Mehrfamilienhauses in der Friedensstraße und verursachte hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Backnang: Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Am Montagmorgen gegen 3 Uhr wurde von der Polizei in der Wiener Straße ein 18-jähriger Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Überprüfung des Fahrzeugführers ergaben sich bei ihm konkrete Anhaltspunkte einer Drogenbeeinflussung. Im Rahmen des eingeleiteten Verfahrens wurde zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit eine Blutuntersuchung veranlasst. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem 18-Jährigen drohen nun ein Bußgeld und Fahrverbot.

Backnang: Unfallflucht

Im Melanchthonweg ereignete sich zwischen Freitagabend und Samstagmittag eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß dort gegen einen Pkw Audi A2 und verursachte an diesem ca. 2000 Euro Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise auf diesen geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Fellbach: Radfahrerin gestürzt

Eine 31-jährige Fahrradfahrerin verletzte sich am Montag bei einem Unfall schwer. Sie befuhr gegen 14 Uhr einen Feldweg entlang der L 1193 zwischen Fellbach und Waiblingen, als sie ohne Fremdeinwirkung stürzte. Sie wurde notärztlich versorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

