Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Aspach - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag gegen 15:50 Uhr fuhr ein 27-Jähriger auf der L 1118 von Kleinaspach in Richtung Oberstenfeld mit seinem PKW Audi. Kurz nach Sinzenburg kam das Auto im Verlauf einer Linkskurve, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schlingern und geriet auf den rechten Randstreifen. Beim Gegensteuern schleuderte das Auto nach links von der Fahrbahn, bohrte sich mit der Front in das Erdreich und überschlug sich. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Er hatte bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 6.000 Euro.

