Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: "JobDatingDays digital 2021" - Polizei verzeichnet großes Interesse

Hildesheim (ots)

(jpm) Am gestrigen Mittwoch, 13.10.2021, beteiligte sich die Polizei Hildesheim erneut an der Berufsmesse "JobDatingDays digital 2021".

Der digitale Messestand der Polizeiinspektion Hildesheim war am Vormittag für Schülerinnen und Schüler und deren Schulen geöffnet. In den Nachmittags- bzw. frühen Abendstunden hatten Eltern mit ihren Kindern sowie bereits Berufstätige die Möglichkeit, sich über die Einstellungsvoraussetzungen und den beruflichen Alltag bei der Polizei zu informieren. Dabei war das Interesse auch dieses Mal wieder immens. Über 250 Personen besuchten den Stand der Polizei. Neben der Möglichkeit, sich durch verlinkte Websites und Dokumente selbst u.a. über das Studium zu informieren, konnten die Besucherinnen und Besucher über Text- oder Videochats mit einer Polizistin und drei ihrer Kollegen persönlich in Kontakt treten. Polizeikommissarin Nele Warneke, Kriminaloberkommissar Uwe Klingebiel und Polizeikommissar Daniel Pieper von der Polizei Elze sowie Polizeioberkommissar Mario Wehe von der Polizei Alfeld standen hierbei Rede und Antwort. Über 100 Personen nahmen dieses Angebot in Anspruch.

Polizeihauptkommissarin Stefanie Schädrich, Koordinatorin des Teams Nachwuchsgewinnung bei der Polizei Hildesheim, resümiert im Nachgang an die gestrige Veranstaltung: "Wir freuen uns über das große Interesse an unserem Beruf und unserer Polizeiinspektion! Digitale und hybride Events sind inzwischen etabliert - wir stecken schon mitten in den Planungen für die nächste Veranstaltung. Wer die JobDatingDays also verpasst hat, bekommt weitere Gelegenheiten, ins Gespräch mit uns zu kommen!"

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell