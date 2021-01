Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Maske heruntergezogen und Polizist ins Gesicht gehustet - Gewahrsam und Strafverfahren

Kamen (ots)

Nach dem Hinweis eines Zeugen hat die Polizei am Samstag (23.01.2021) gegen 00.40 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Weststraße in Kamen aufgesucht, wo laut des Melders eine Party stattgefunden haben soll. Bereits vor der Haustür nahmen die Einsatzkräfte laute Musik und mehrere Stimmen wahr.

In der Wohnung trafen die Beamten vier junge Erwachsene zwischen 19 und 25 Jahren aus vier verschiedenen Haushalten an, die keine Schutzmasken trugen, sich nicht an den Mindestabstand hielten und sich aggressiv und unkooperativ gegenüber den Einsatzkräfte zeigten.

Als die Polizei die Feier auflöste, hat ein 24-Jähriger seine Schutzmaske, die er während der Sachverhaltsklärung aufgesetzt hatte, heruntergezogen und einem Beamten gezielt ins Gesicht gehustet. Außerdem beleidigte er sämtliche Einsatzkräfte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Kamener in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er erheblichen Widerstand - er versuchte einen Polizisten zu treten und ihm einen Kopfstoß zu geben. Ein auf der Polizeiwache Kamen freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Beschuldigte stark alkoholisiert war. Nach Einleitung eines Strafverfahrens und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-Jährige im Laufe des Tages aus dem Gewahrsam entlassen.

"Diese Respektlosigkeit macht mich schier sprachlos. Dieses asoziale Verhalten unseren Einsatzkräften gegenüber setzt die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen aufs Spiel und ist nicht mit der Alkoholisierung des Beschuldigten zu entschuldigen - selbst dem Besoffensten muss klar sein, dass hier eine Grenze überschritten wird", betont Landrat Mario Löhr, Leiter der Kreispolizeibehörde Unna.

Auf alle vier Personen kommen Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die geltende Corona-Schutzverordnung zu.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell