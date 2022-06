POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Schorndorf - geparktes Auto beschädigt Am Samstag gegen 12:15 Uhr befuhr ein 60-Jähriger die Welzheimer Straße in Richtung Waiblinger Straße mit seinem LKW Sprinter. Aus unbekannter Ursache kam er dabei zu weit nach rechts und streifte einen geparkten PKW VW, so dass dessen linker vorderer Kotflügel vollständig abgerissen wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

