POL-BI: Haft für Ladendiebin

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brackwede - Am Montagabend, 18.04.2022, wurden zwei Personen dabei beobachtet, wie sie einen Müllcontainer in der Sauerlandstraße, Höhe Papenkamp, angezündet haben. Die Polizei sucht Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen zündelten zwei Jugendliche gegen 21:30 Uhr an einem Container. Als sie durch Zeugen angesprochen wurden, ergriffen sie die Flucht. Am Container entstand ein ...

mehr