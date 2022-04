Polizei Bielefeld

POL-BI: Sachschaden durch Stahlkrampe an Bushaltestelle - Belohnung ausgelobt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Paderborn-

Am Samstag, den 16.04.2022, gegen 08:20 Uhr, befuhr ein Linienbus (Linie 1) einer Paderborner Firma, die Bielefelder Straße in Paderborn in Fahrtrichtung Sennelager.

An der Bushaltestelle "Waldlust" beabsichtigte der Busfahrer, Fahrgäste einsteigen zu lassen. Beim erneuten Anfahren hörte der Busfahrer ein Geräusch. Eine anschließend durchgeführte Nachschau ergab, dass sich im rechten vorderen Reifen ein metallischer Gegenstand befand.

Bei dem Gegenstand handelt es sich um einen selbstgebauten "Krähenfuß." Dieser ist an den Stirnseiten jeweils mit einem "Z" bzw. einem "V" versehen und ist circa 5 cm breit.

Aufgrund des Konfliktes zwischen der Ukraine und Russland wurden alle Linienbusse dieser Firma einseitig mit der Nationalflagge der Ukraine beflaggt. Im Gesamtzusammenhang hat sich der Verdacht ergeben, dass die Tat politisch motiviert und gezielt gegen den mit der ukrainischen Flagge bestückten Bus gerichtet war.

Der Staatsschutz Bielefeld hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei Bielefeld unter der Telefonnummer 0521/545-0 entgegen.

Das Busunternehmen hat für Hinweise, die zur Identifizierung der oder den Tätern führt, eine Belohnung in Höhe von 2500 Euro ausgelobt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell