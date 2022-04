Polizei Bielefeld

POL-BI: Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Ein unbekannter Mann gab sich am Dienstagnachmittag, 19.04.2022, als Handwerker aus und erlangte Zutritt zu einer Wohnung im Bereich Neckarweg und Rheinallee. Der Trickdieb entwendete Bargeld und Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Nachmittag meldete eine 89-jährige Bielefelderin einen Diebstahl durch einen falschen Handwerker. Sie war von dem Unbekannten gegen 13:00 Uhr im Hausflur des Mehrfamilienhauses angesprochen worden. In der Vorbereitung seiner geplanten Tat zeigte er sich vermeintlich hilfsbereit und half, ihre Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Seine Anwesenheit im Gebäude erklärte er damit, dass er angeblich in der Wohnung von Nachbarn einen Rohrbruch reparieren würde.

Kurz nachdem er ihre Wohnung verlassen hatte, klingelte er an der Eingangstür der Bielefelderin. Er gab an, aufgrund seiner Reparaturmaßnahmen das Leitungswasser in der Wohnung kontrollieren zu müssen. Während er die 89-Jährige zur Kontrolle des Wassers in das Badezimmer schickte, gab er an, das Wasser in der Küche kontrollieren zu wollen.

Nachdem sich der vermeintliche Handwerker nicht mehr meldete, wurde die Seniorin misstrauisch. Bei der Nachschau stellte sie fest, dass der Mann Bargeld und Schmuck entwendet und die Wohnung bereits verlassen hatte.

Der falsche Handwerker wird wie folgt beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und schlank. Zudem soll er ein westeuropäisches Aussehen haben und akzentfreies Deutsch sprechen. Zur Tatzeit trug er eine blaue Handwerkerjacke.

Hinweise zum Täter melden Zeugen dem Kriminalkommissariat 13 unter 0521/545-0.

