POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Schwäbisch Hall (ots) - Fichtenberg: Großbrand in Lagerhalle Am Samstag gegen 17:20 Uhr entwickelte sich in einer Lagerhalle eines Kunststoffbetriebs in den Oberen Riedwiesen ein Großbrand. Die Lagerhalle stand zeitweise im Vollbrand und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Zum derzeitigen Kenntnisstand geht von dem Rauch jedoch keine Gefahr für Anwohner aus. Mittlerweile (Stand 19:15 Uhr) haben die Feuerwehren ...

