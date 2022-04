POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Tönisvorst-St.Tönis (ots) - In der Zeit von Donnerstag 22.00 Uhr bis Freitag 12.00 Uhr wurde eine Tanzschule in Tönisvorst-St.Tönis auf der Straße Alter Graben von Einbrechern heimgesucht. Sie gelangten auf bislang unbekannte Weise in die Räumlichkeiten und entwendeten einen Kaffeevollautomaten und eine geringe Menge Bargeld. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-3770 erbeten. /UR (317) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Viersen ...

